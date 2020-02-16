الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساستقبلت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورتها السادسة اليوم ، " ٣٦٩ " مشاركة سينمائية سعودية كان نصيب السيناريو منها ٢٧٩ مشاركة، و ٩٠ منها للأفلام، تنوعت المشاركات بين الروائي والوثائقي وأفلام التحريك، بعد إقفال المشاركات المحددة أمس، بتاريخ 15 فبراير 2020م .ويأتي المهرجان بتنظيم جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بشراكة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي"إثراء" ، المقرر إقامته في 9 أبريل وحتى 15 أبريل 2020م ، ساعين في المهرجان منذ أول دورة له لتطوير فن صناعة الأفلام من خلال إنشاء قنوات منافسة بين الهواة والمحترفين العاملين في هذا المجال .ويخطو المهرجان هذا العام خطوة أخرى تفعّل القدرات التي أتيحت لممارسي فن صناعة الأفلام لترفع سقف الإنتاج المحلي، بما يشمل تطوير مفاهيم التمويل والتسويق وتأسيس سوق محلّي، وستكون جميع الفعاليات في مركز إثراء، متضمنة العروض السعودية المشاركة في المهرجان، والعروض العالمية المستضافة، و أربعة ندوات متخصصة في صناعة الأفلام من خلال مختصين وممثلي منظمات سينمائية محلية وعالمية خلال أيام المهرجان ، تناقش عدة موضوعات في تمويل الأفلام وعلاقة السرد الأدبي بالأفلام وطرح تجارب محلية ودولية للأفلام العربية، والعروض السينمائية المخصصة للأطفال وطلاب المدارس، وإصدار 7 كتب جديدة، وعروض موسيقية، وسوق الإنتاج حيث تجمع هذه المنصة بين صناع الأفلام السعوديين وجهات تمويل الأفلام والإنتاج من المنظمات وشركات الإنتاج لخلق الفرص لصناع الأفلام لتنفيذ مشروعاتهم أو الانضمام إلى مشروعات أخرى، إضافة إلى إثراء المواهب الجديدة بالمعرفة عن آليات العمل والعقود في القطاع الإعلامي والفني .كما ستعقد سبعة ورش تدريبية تتناول أهم المجالات التي يحتاجها صانع الفيلم، ومختبر تطوير السيناريو للوصول إلى مرحلة الإنتاج، ودعم الأفلام الفائزة، بالإضافة إلى تكريم شخصيتين خدمتا المجال السينمائي المحلي والدولي سيعلن عنهما قريباً .// انتهى //20:33ت م0249