الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسافتتح المركز الوطني للنخيل والتمور جناح "تمور السعودية"، اليوم المشارك في معرض الخليج للأغذية ( قلف فود ) 2020 في مدينة دبي، الذي يقام خلال الفترة 16 - 20 فبراير بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.وتهدف هذه المشاركة إلى تسويق وتعزيز تواجد التمور السعودية في الدول المستهدفة للتصدير لتكون المملكة المصدر الأول للتمور في العالم.يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج المشاركات الخارجية للعام 2020، التي يقوم بها المركز الوطني للنخيل والتمور لتمكين الشركات السعودية من الوصول إلى جميع الأسواق المستهدفة للتصدير.// انتهى //20:35ت م0250