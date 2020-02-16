الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 الموافق 16 فبراير 2020 واس.أكد مدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أهمية دور قائد المدرسة في الإشراف على كل ما يختص بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن القيمة الكبرى للمدرسة تتمثل في إعداد جيل متميز نافع ومحب لوطنه، معتز بدينه، ومطيع لولاة أمره.وأهاب بضرورة صقل مواهب الطلاب وتزودهم بالمهارات وتوفير بيئة تربوية مناسبة داخل المدرسة لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، والإسهام في دفع عجلة التنمية.جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية من الأكاديميين والمختصين، الذي نظمه مكتب التعليم في السويدي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ورئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، وعدد من القيادات التربوية، وحضور أكثر من 150 مشرفا تربويا وقائد مدرسة.وأبان مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس أن أعمال الملتقى ستتناول خلال يومين "رؤية المملكة ودور وزارة التعليم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠"، و"التجارب والمبادرات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، إضافة إلى ورشتي عمل عن دور القيادة المدرسية.// انتهى//20:35ت م0251