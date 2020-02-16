وادي الدواسر 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسعقدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، اليوم اجتماعًا استشرافيا للارتقاء بمنظومة الأداء التعليمي برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري، وبحضور مديري ورؤساء الشعب في قسم الإشراف التربوي، لمناقشة عدد من المحاور من أهمها: تحسين نواتج التعلم وتأكيد الدور التكاملي بين الإدارات والأقسام وأن يكون ذلك وفق آليات واضحة ويتم تقييمه بشكل دوري وفق مقاييس ومؤشرات أداء علمية ، والرقي بمنظومة الأداء الإشرافي وتأكيد دور المشرف التربوي في المدارس والتركيز على ما ينفذ داخل حجرة الدراسة من استراتيجيات التدريس ومتابعة مستوى الطلاب وتحصيلهم الدراسي، وتطوير مستوى معلمي الادارة في جميع التخصصات المختلفة من خلال مجموعة من البرامج والممارسات التربوية.كما يستعرض الاجتماع نتائج الاختبارات التحصيلية والاستعداد للاختبارات القادمة التي تقام بشكل مركزي من الوزارة لفصول محددة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ووضع آلية تواصل مباشرة مع المدارس ، وتقييم أداء المدارس والمشرفين لمبادرة بوابة المستقبل ووضع خطة لتفعيلها بشكل أكبر في المدارس والاستفادة القصوى منها، ومناقشة التحديات التي تواجه تفعيلها في المدارس المطبقة لها.ودعا مدير التعليم في ختام الاجتماع الذي شاركهم فيه مُساعد مدير التعليم عايض آل مجلي، بمضاعفة الجهد للوصول للأهداف المنشودة، التي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتتوافق مع توجهات وزارة التعليم وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثمنًا للجميع جهودهم المخلصة للرقي بالمنظومة التعليمية والتأثير في المجتمع.// انتهى //20:36ت م0252