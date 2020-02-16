عمّان 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انطلق الجمعة الماضي في مدينة ميونخ الألمانية في نسخته الـ 56.واستعرض الوزيران، المستجدات في المنطقة، وأكدا استمرار التشاور والتنسيق إزاء سبل التعامل مع التحديات الإقليمية.كما التقى الوزير الأردني، بكل على حده، الممثل الأمريكي الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد داعش جيمس جيفري، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز آنين، ورئيس المجموعة الدولية للأزمات روبرت مالي.وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.// انتهى //20:36ت م0253