أبوظبي 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي تزور الإمارات حاليًا لحضور " منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 ".تناول اللقاء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي ودور الاقتصاد الإماراتي المتنامي والمتنوع بوصفه نموذجًا فاعلاً في دعم بيئة الأعمال والمرونة والنمو وإمكانات الاستفادة من الخبرات والممارسات الاقتصادية المتبادلة، كما تطرق إلى التوقعات الخاصة بحاضر الاقتصاد العالمي ومستقبله، إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى المرأة العالمي، ودور صندوق النقد في دعم إسهام المرأة في التنمية في الدول المختلفة.// انتهى //20:39ت م0254