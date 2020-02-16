واغادوغو 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسعقدت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" اجتماعًا بالعاصمة البوركينية واغادوغو، بهدف البحث عن إيجاد حلول واقعية على المدى القصير بشأن إغلاق نيجيريا حدودها البرية منذ شهر أغسطس الماضي أمام حركة البضائع.وأفاد الجنرال النيجيري سالو جيبو خلال افتتاح اعمال " الإيكواس "، الذي ضم وزراء الشؤون الخارجية والتجارة، أن إغلاق الحدود البرية النيجيرية أمام البضائع مقلق جدًا، ويمس صميم المجموعة الاقتصادية، فيما يخص حرية تنقل الأشخاص والبضائع، مضيفًا يجب أن يقترح هذا الاجتماع حلولاً واقعية وقابلة للتطبيق على المدى القصير.وأكد رئيس مفوضية "الإيكواس" جان كلود كاسي برو، أن إغلاق الحدود البرية بين نيجيريا والنيجر، وبينها بنين، منذ 6 أشهر، كان له تأثير سلبي على حجم المبادلات التجارية البينية خلال 2019-2020.وسبق للسلطات النيجيرية أن بررت قرار إغلاق حدودها بوضع حد للتهريب.// انتهى //20:44ت م0256