أبو عريش 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بمنطقة جازان " مطورون " بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش اليوم ، لقاءً لممثلي الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمنطقة المشاركين في مشروع " كوادر شبابية " ، وذلك في قاعة التدريب باللجنة.واستعرض رئيس لجنة تنمية أبو عريش عبده راجحي خلال اللقاء عددا من العوامل المساعدة على تحقيق الأهداف والنجاح من خلال تهيئة بيئة العمل، والتميز في اختيار الفريق وتوزيع المهام، والتركيز على الكوادر الشابة، والجودة في تنفيذ البرامج، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي للجمعية أو اللجنة.وتناول اللقاء عرضاً مرئياً عن كيفية الوصول لمصادر مالية ثابتة، وإيجاد برامج إستراتيجة بتمويل ذاتي، والعمل على تحسين الصور الذهنية لدى الآخرين، إلى جانب تفعيل الشراكات المجتمعية، وتفعيل العمل الإعلامي، وتوثيق العلاقة مع الداعمين، وتوسيع قاعدة المستفيدين.// انتهى//20:53ت م0257