جيزان 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيفتتح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الأربعاء المقبل ، اللقاء الذي تقيمه وكالة الجامعة لشؤون الطالبات لعرض واستطلاع رأي جهات سوق العمل في مواصفات الخريج ومخرجات الجامعة ، وذلك على مسرح كليتي الآداب والمجتمع.وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري أن اللقاء يهدف إلى إعداد خريجين مزودين بمهارات تتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال استطلاع رأي جهات سوق العمل التي تشارك الجامعة تحديد مهارات الخرجين.وأشارت الدكتورة زكري إلى أن عدد الجهات المدعوة للحضور والمشاركة في استطلاع الرأي بلغ أكثر من 60 جهة من القطاعين المدني والخاص والعسكري، فيما سيكون عدد الطلبة المشاركين في استطلاع الرأي ما يقارب الـ60 ألف طالب وطالبة من 23 كلية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.// انتهى //20:57ت م0258