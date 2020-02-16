صامطة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستنطلق غداً فعاليات دورة الشيخ هادي المدخلي العلمية الفرعية الأولى لعام ١٤٤١هـ ، التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، في عدد من جوامع المحافظة .وتتناول الدورة التي تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - .// انتهى //20:58ت م0259