ثقافي / انطلاق فعاليات الدورة العلمية الفرعية الأولى بتعاوني صامطة غداً
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
صامطة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
تنطلق غداً فعاليات دورة الشيخ هادي المدخلي العلمية الفرعية الأولى لعام ١٤٤١هـ ، التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، في عدد من جوامع المحافظة .
وتتناول الدورة التي تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - .
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20:58ت م
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