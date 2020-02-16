الكويت 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسصدر مرسوم أميري في الكويت اليوم بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي.وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم :إن المرسوم يقضي بتعيين براك علي براك الشيتان وزيرا لوزارة المالية وتعيين محمد حجي بوشهري وزيرا لوزارة الكهرباء والماء كما تضمن أيضا تعديلا في الحقائب الوزارية لكل من الدكتور خالد محمد علي الفاضل ليصبح وزيرا للنفط ومريم عقيل هاشم العقيل لتصبح وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.// انتهى //20:59ت م0261