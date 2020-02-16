ينبع 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظمت مفوضية رواد كشافة ينبع أمس مبادرة ( فلنحافظ عليها ) بهدف تنظيف عيون ينبع النخل والعناية بها.وأوضح رئيس مفوضية ينبع خالد القريشي، أن المبادرة تأتي في إطار التعاون والشراكة المجتمعية بين المفوضية وبلدية ينبع النخل، حيث كانت أولى المبادرات نظافة بعض العيون والمواقع المحيطة بها ضمن مبادراتهم المجتمعية ونشر ثقافة المحافظة على البيئة، مؤكداً أن المبادرة بدأت بعين الفجة بينبع النخل بمشاركة نحو أكثر من 25 متطوعاً من أفراد المفوضية.من جانبه أكد رئيس بلدية ينبع النخل عبد الله سرور، أهمية مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام .// انتهى //21:02ت م0263