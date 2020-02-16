السيح 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستنطلق بمدينة السيح غداً ، فعاليات الملتقى التوعوي الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج تحت عنوان "كوني واعية" بالتعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإدارة مكافحة المخدرات بالخرج ، ويستمر أربعة أيام.ويتناول الملتقى والمعرض المصاحب اللذان يقامان في مقر نادي الحي بالمتوسطة الثامنة عشرة للبنات في حي الخزامى غربي السيح ، عدة جوانب تهم الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام من الناحية النفسية والاجتماعية للوقاية من الابتزاز والمخدرات ، بهدف تعزيز الوعي العام وتدعيم مواطن القوة في الشخصية من خلال عدة محاضرات وندوات وحلقات عمل ، يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين.// انتهى //21:50ت م0278