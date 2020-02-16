اجتماعي / انطلاق الملتقى التوعوي "كوني واعية" بمدينة السيح غداً
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
السيح 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
تنطلق بمدينة السيح غداً ، فعاليات الملتقى التوعوي الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج تحت عنوان "كوني واعية" بالتعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإدارة مكافحة المخدرات بالخرج ، ويستمر أربعة أيام.
ويتناول الملتقى والمعرض المصاحب اللذان يقامان في مقر نادي الحي بالمتوسطة الثامنة عشرة للبنات في حي الخزامى غربي السيح ، عدة جوانب تهم الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام من الناحية النفسية والاجتماعية للوقاية من الابتزاز والمخدرات ، بهدف تعزيز الوعي العام وتدعيم مواطن القوة في الشخصية من خلال عدة محاضرات وندوات وحلقات عمل ، يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين.
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21:50ت م
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