أبوعريش 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش في مقرها اليوم ، ورشة عمل بعنوان " بناء المبادرات النوعية وفق النموذج الدولي " بمشاركة 30 مشاركًا من مشرفي مراكز النشاط الاجتماعي وقادة الفرق التطوعية .وتضمنت الورشة عددًا من المحاور المتخصصة عن مفهوم المبادرات النوعية وقياس حاجة المجتمع للمبادرات ، ما يجعلها ذات أثر على المستفيدين ، إلى جانب العوامل المساعدة في نجاح المبادرات ، وكيفية تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة والإسهام في إنجاح المبادرات .وجاءت ورشة العمل ضمن برنامج تطوير وتأهيل العاملين بمراكز النشاط والفرق التطوعية التابعة للجنة .// انتهى //22:00ت م0282