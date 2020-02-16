الحرث ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤١ الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ م واسأقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الحرث اليوم ، لقاءً للمتقاعدين ، بحضور محافظ الحرث إبراهيم بن يحي الألمعي، وذلك بمنتزه العين الحارة بالمحافظة.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحُرّث علي المجرشي، أن البرنامج يهدف للاهتمام بالمتقاعدين وتقديم البرامج الاجتماعية لهم تقديرا لما قدموه للوطن من خدمات، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن العديد من الكلمات والقصائد الشعرية وقصص من الميدان قدمها المتقاعدون وعددا من المواقف في أثناء عملهم وتكريم المحتفى بهم.//انتهى //22:04ت م0283