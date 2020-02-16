الباحة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة اليوم, اللقاء الحواري لطلاب وطالبات المحافظة, بحضور عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي اللواء طيار ركن عبد الله بن عبد الكريم السعدون, وذلك بمسرح الإدارة.وفي بداية اللقاء رحب مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق بالجميع، مؤكداً أهمية اللقاءات الحوارية في صناعة الشخصية المتكاملة والتأكيد على قيم الحوار.بعد ذلك تطرق اللواء السعدون للعديد من القضايا, والمقومات التي تقدم الشعوب والأمم حضارتها الأخلاقية, بالإضافة إلى أهمية القيادة الواعية للسيارة, حيث إنه مظهر حضاري كفيل بأن يقضي على حوادث السير التي ترتفع أرقامها بسبب التهور, مشيراً إلى أن دخول المرأة مجلس الشورى صنع الفارق بحكم اهتمامات المرأة بشؤون المرأة والطفولة والأسرة وهو ما أدى إلى تبني قرارات مهمة تؤكد على مشاركتها الفعّالة في أي مجال.وفي نهاية اللقاء جرى تكريم اللواء طيار ركن عبد الله السعدون.// انتهى //22:28ت م0286