الدوادمي 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأطلق تعليم الدوادمي اليوم، دوري المدارس لكرة القدم في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، في نسخته الثانية بعنوان " جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل " ، بمشاركة 3805 طلاب.وأوضح المنسق العام لدوري المدارس بالمحافظة نايف العصيمي أن هذه البطولة التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني ستسهم في دعم وتطوير كرة القدم من خلال برنامج لاكتشاف الموهوبين وصنع جيل رياضي لكرة القدم في المملكة، مشيراً إلى أن عدد المدارس المسجلة في الدوري بالمحافظة بلغ 117 مدرسة، فيما بلغ عدد الفرق المسجلة 397 فريقا يمثلها 3805 طلاب من مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.// انتهى //22:28ت م0287