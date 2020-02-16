رام الله 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسالتقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزان ترتسل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجانبين اتفقا خلال لقائهما اليوم على المتطلبات الأساسية لعملية السلام، بما يشمل الالتزام التام بالقانون الدولي، والاستمرار بالعمل كشركاء لتحقيق السلام العادل والدائم .//انتهى//22:35ت م0289