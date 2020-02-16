جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري اليوم البرنامج التنشيطي الثالث للضباط وذلك في مقر مركز وميدان التدريب بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة .وبدأ البرنامج بكلمة للواء المنتشري أكد فيها اهتمام مديرية الدفاع المدني بتطوير آداء جميع العاملين بها للوصول لتقديم خدمات الدفاع المدني بشكل مميز للجميع .من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن البرنامج يأتي امتداداً لبرامج أقيمت خلال الأعوام الماضية ويستهدف الضباط برتبة " ملازم أول - ملازم – خريج " لتطوير آدائهم في جميع أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال وإجراءات السلامة والتخطيط والحماية المدنية وإجراءات التحقيق والمعاينة لتحديد مسببات الحريق .// انتهى //22:41ت م0290