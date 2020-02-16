عام / الدفاع المدني بمكة المكرمة يدشن البرنامج التنشيطي الثالث للضباط
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري اليوم البرنامج التنشيطي الثالث للضباط وذلك في مقر مركز وميدان التدريب بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة .
وبدأ البرنامج بكلمة للواء المنتشري أكد فيها اهتمام مديرية الدفاع المدني بتطوير آداء جميع العاملين بها للوصول لتقديم خدمات الدفاع المدني بشكل مميز للجميع .
من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن البرنامج يأتي امتداداً لبرامج أقيمت خلال الأعوام الماضية ويستهدف الضباط برتبة " ملازم أول - ملازم – خريج " لتطوير آدائهم في جميع أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال وإجراءات السلامة والتخطيط والحماية المدنية وإجراءات التحقيق والمعاينة لتحديد مسببات الحريق .
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