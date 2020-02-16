رفحاء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظم مكتب تعليم محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم برنامج تدريبي للقادة والمعلمين بالمدراس بعنوان " حلّ المشكلات واتخاذ القرار" ويستمر ثلاثة أيام في قاعة مدارس الرياحين الأهلية.ويتناول البرنامج محاور (مبادئ وأساسيات حدوث المشكلات ، القدرة على تعريف المشكلة، إدراك الفرق بين المشكلة والأزمة، معرفة أنواع المشكلات، تحديد معوقات التعامل الفعال للمشكلات، خصائص المدير الفعال في حلّ المشكلات، وفن التعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات).// انتهى //22:44ت م0292