عمّان 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسوقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ، اليوم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، اتفاقية تعاون في مجال الاقتصاد الرقمي ، وتبادل المعلومات والخبرات والمهارات التطبيقية في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتنص الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب الأردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، وعن الجانب الفلسطيني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسحق سدر، على إثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية بين البلدين ، وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية.وتتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات والتجارب والخبراء حول الأنشطة والمشاريع لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تشجيع المنافسة والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات وتبادل الاستشارات المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين.كما تنص على التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والريادة والعمل على الاستفادة من الهياكل والخبرات في كلا البلدين في مجالات البحوث والدراسات الهندسية وتنمية القدرات البشرية، وفتح آفاق تبادل الخبرات للاطلاع على تجارب كلا البلدين.// انتهى//22:50ت م0293