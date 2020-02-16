الطائف 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسكرمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف " فرقان " مساء اليوم الفائزين بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم على مستوى منطقة مكة المكرمة لعام 1441هـ ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري وذلك بمقر الجمعية.وبدىء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف " فرقان " الشيخ الدكتورأحمد بن موسى السهلي، كلمة رحب فيها برئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة والحضور ، منوهاً بالدعم الذي تلقاه جمعيات تحفيظ القرآن من القيادة الرشيدة لخدمة كتاب الله وأهله وخير شاهد على ذلك هذه المسابقة المباركة .واستعرض الشيخ السهلي في كلمته فروع المسابقة الخمسة وهي :- الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملة ، الفرع الـثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد ، والفرع الـثالث : حفظ عشرين جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد ، والفرع الرابـع :حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد ، والفرع الخامس : حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد ، والفرع السادس : وهو مخصص لأبناء شهداء الواجب وجنودنا المرابطين على الحدود تقديراً وعرفاناً لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات في سبيل رفعة كلمة الله وحماية حدود الوطن .عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن فعاليات تصفيات المسابقة على مستوى منطقة مكة المكرمة لهذا العام .وفي نهاية الحفل كُرّم الثلاثة الأوائل من كل فرع من فروع المسابقة.// انتهى //23:36ت م0294