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الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يأمر بترقية 436 عضواً في النيابة العامة
خالد بن سلمان: ميليشيات الغدر الإيرانية اغتالت الحريري
أمير مكة يستقبل السفير الاميركي .. ويرعى مبادرة وقف لغة القرآن
سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس المنطقة.. ويرعى ملتقى نظم المعلومات الجغرافية
أمير الشرقية: القيادة حريصة على الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة
أمير نجران لأهالي شرورة: الملك أمرني بتلمس احتياجاتكم
فيصل بن خالد: كل مواطن في المنطقة محل اهتمام وعناية
أمير القصيم يلتقي رؤساء إدارات الجمعيات الخيرية
فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية بيلاروسيا
العواد يبحث التعاون المشترك مع السفير الدنماركي ويلتقي وفداً أميركياً
اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين تنظم الملتقى التعريفي الأول
مدير الأمن العام يدشّن حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»
المملكة تحتفل باليوم العربي لمحو الأمية 2020
المملكة تعرض موروثها الشعبي في الكويت
أردوغان يغرق في إدلب.. 14 قتيلاً تركياً خلال أسبوع!
طيران التحالف والقوات اليمنية يكسران هجوماً حوثياً بالساقية
مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة في ليبيا مزحة
لجنة أميركية - إسرائيلية لترسيم خرائط ضم المستوطنات
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