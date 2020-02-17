الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يأمر بترقية 436 عضواً في النيابة العامةخالد بن سلمان: ميليشيات الغدر الإيرانية اغتالت الحريريأمير مكة يستقبل السفير الاميركي .. ويرعى مبادرة وقف لغة القرآنسعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس المنطقة.. ويرعى ملتقى نظم المعلومات الجغرافيةأمير الشرقية: القيادة حريصة على الاستثمار الأمثل لموارد الطاقةأمير نجران لأهالي شرورة: الملك أمرني بتلمس احتياجاتكمفيصل بن خالد: كل مواطن في المنطقة محل اهتمام وعنايةأمير القصيم يلتقي رؤساء إدارات الجمعيات الخيريةفيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية بيلاروسياالعواد يبحث التعاون المشترك مع السفير الدنماركي ويلتقي وفداً أميركياًاللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين تنظم الملتقى التعريفي الأولمدير الأمن العام يدشّن حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»المملكة تحتفل باليوم العربي لمحو الأمية 2020المملكة تعرض موروثها الشعبي في الكويتأردوغان يغرق في إدلب.. 14 قتيلاً تركياً خلال أسبوع!طيران التحالف والقوات اليمنية يكسران هجوماً حوثياً بالساقيةمسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة في ليبيا مزحةلجنة أميركية - إسرائيلية لترسيم خرائط ضم المستوطنات// يتبع //06:01ت م0003