و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ميونخ .. صلابة الموقف السعودي لاستقرار المنطقة ) : تؤكد المملكة للعالم في كل مرة صلابة مواقفها العادلة لمعالجة الملفات العالقة والخلافات المستمرة، التي تهدد أمن المنطقة ومستقبل شعوبها، بسبب عربدة بعض الأنظمة، وممارسات الأحزاب والجماعات التابعه لها.واستكملت : بالأمس من خلال مؤتمر ميونخ للأمن تحدث عدد من الدول المزعزعة للأمن، والحاضنة والداعمة للإرهاب، والممولة للجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها إيران وتركيا وقطر أمام المشاركين بما يجافي حقيقة تصرفات دولهم، التي دأبت على نشر الفوضى، وتغذية الصراعات، وهدفها الإضرار ببعض دول المنطقة.وبينت : ممثلو هذه الدول الذين فقدوا مصداقيتهم عالميا، ظهروا وكأنهم ملائكة الرحمة، والحريصون على نشر السلام والعدل، وهم من أدخلوا المنطقة في أتون الحروب والصراعات، وأججوا الخلافات، وزرعوا الفوضى الطائفية، ووظفوها لتحقيق أهدافهم الخبيثة والدنيئة، التي أصبحت مكشوفة لشعوب العالم.// يتبع //06:01ت م0007