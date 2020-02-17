طوكيو 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 56ر150 نقطة أو ما يعادل 64ر0% ليصل إلى 03ر23537 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 67ر14 نقطة، أو86ر0%، ليصل إلى 20ر1688 نقطة.// انتهى //07:05ت م0009