اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
طوكيو 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 56ر150 نقطة أو ما يعادل 64ر0% ليصل إلى 03ر23537 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 67ر14 نقطة، أو86ر0%، ليصل إلى 20ر1688 نقطة.
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