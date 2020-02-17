إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي أعرب عن قلقه إزاء توتر العلاقات بين باكستان والهند، ودعوته للأخيرة بضرورة تأمين حقوق الإنسان في إقليم كشمير.واهتمت بالمؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان الذي سيبدأ أعماله اليوم في إسلام آباد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين دوليين.وتطرقت إلى مساعي باكستان وتركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى خمسة مليارات دولار، والدخول في اتفاقية التجارة الحرة.وتناقلت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي جدد التزام حكومته بتحسين مجال الصحة في البلاد.وأشارت إلى تفاؤل الحكومة الباكستانية بنجاحها في إخراج باكستان من القائمة الرمادية لمجموعة العمال المالي الدولية المعنية بمراقبة تمويل الإرهاب.وعرجت إلى إبداء الرئيس الأفغاني أشرف غني تفاؤلا حذرا بشأن الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.وتناولت في الشأن الإقليمي دعوة الهند للقيادة التركية إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير.وأخبرت عن مخاوف صندوق النقد الدولي من تأثر الاقتصاد الدولي في عام 2020م بسبب فيروس كورونا المستجد.و أنبأت صحف باكستان عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1665 شخصا في الصين مع ارتفاع حالات الإصابة إلى أكثر من 65 ألف.// انتهى //07:13ت م0010