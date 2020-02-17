السيح 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستنظم لجنة المحاميين بغرفة الخرج غدا ، حلقة عمل بعنوان ( كيف تحمي نفسك من الجرائم المعلوماتية ) ، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح .وتتناول حلقة العمل التي ينفذها المستشار القانوني فهد بن إبراهيم السلجه أهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، وتشتمل على عدة محاور منها التعريف بالجريمة المعلوماتية ، وخصائص وصور الجريمة المعلوماتية، ونظام مكافحة الجريمة المعلوماتية ، وكيف نحمي انفسنا من الجرائم المعلوماتية، والسوابق القضائية في الجرائم المعلوماتية.وتأتي حلقة العمل ضمن سلسلة البرامج التي تقيمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //07:40ت م0012