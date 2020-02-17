المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة - بمشية الله تعالى - على منطقة المدينة المنورة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية ووادي الفرع.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //08:03ت م0013