عام / "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة - بمشية الله تعالى - على منطقة المدينة المنورة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية ووادي الفرع.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.
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