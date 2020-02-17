أبو عريش 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستنطلق غدًا حملة التبرع بالدم الثانية التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبو عريش بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد ومستشفى أبو عريش العام تحت شعار "دمك حياة لغيرك " بحضور محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، وذلك بمقر المكتب بجامع الحكير بالمحافظة.وتهدف الحملة التي تستمر أربعة أيام إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.وتأتي الحملة في إطار سعي المكتب للمشاركة المجتمعية وإسهام منسوبيه في الأعمال الإنسانية المتمثلة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم.// انتهى //08:33ت م0015