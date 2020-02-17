عام / الجمعية الخيرية لداء السكري تعقد جمعيتها العمومية
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
بريدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
عقدت الجمعية الخيرية لداء السكري (سكر) مساء أمس، جمعيتها العمومية بحضور مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء الجمعية، بمقر الجمعية ببريدة .
وتضمّن جدول أعمال الجمعية انتخاب مجلس الإدارة في دورته الجديدة، إذ رشّحت سليمان الفايز رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية وعلي الجمعة نائبًا للرئيس والدكتور عبدالله القبلان أمينًا للصندوق.
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