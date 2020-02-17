بريدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسعقدت الجمعية الخيرية لداء السكري (سكر) مساء أمس، جمعيتها العمومية بحضور مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء الجمعية، بمقر الجمعية ببريدة .وتضمّن جدول أعمال الجمعية انتخاب مجلس الإدارة في دورته الجديدة، إذ رشّحت سليمان الفايز رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية وعلي الجمعة نائبًا للرئيس والدكتور عبدالله القبلان أمينًا للصندوق.// انتهى //08:39ت م0017