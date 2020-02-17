القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأصدر البرلمان العربي "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" انطلاقًا من دوره ومسؤوليته تجاه تعزيز العمل البرلماني العربي، وإعمالًا لصلاحياته من أجل إرساء وكفالة حقوق الإنسان في العالم العربي بما يحقق قيم المساواة والحرية والعدالة.وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له اليوم أن إقرار البرلمان العربي للدليل المهم يأتي في إطار متابعة واهتمام البرلمان العربي بدعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، ويُعد أحد الآليات الداعمة لعمل البرلمانيين العرب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير البرلمانية الفعّالة لضمان حقوق الإنسان في العالم العربي على قدم المساواة دون تمييز.وأشار إلى أن "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" تضمن ثمانية محاور أساسية هي المدخل البرلماني للاهتمام بحقوق الإنسان، والإطار الدستوري والقانوني المنظم لحقوق الإنسان، والتزامات الدول العربية تجاه حقوق الإنسان، والآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، ودور البرلمانات العربية في حماية وتعزيز حقوق الانسان، والأدوات التي يستخدمها أعضاء البرلمان لمتابعة قضايا حقوق الانسان، والآليات البرلمانية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، والهيئات والقوى البرلمانية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.وشدد على حرص البرلمان العربي على تضمين "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" المفاهيم والآليات والتدابير المطلوبة لضمان كفالة وتعزيز الحقوق والحريات، وسُبل بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب وإكسابهم مهارات العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، كوسيلة لتعزيز ممارساتهم وتوظيف صلاحياتهم الدستورية نحو أفضل الممارسات البرلمانية في مجال حقوق الإنسان.وأوضح أن البرلمان العربي يعمل على ترجمة الدليل إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وطباعته في كتاب يوزع على المجالس والبرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.// انتهى //10:15ت م0034