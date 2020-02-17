الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في معرض الدولي للكتاب، الذي أقيم بالمغرب خلال الفترة من السادس وحتى السادس عشر من شهر نوفمبر 2020م، ضمن جناح المملكة المشارك بالمعرض.وحظي ركن الشؤون الإسلامية بزيارة عدد كبير من مختلف الجنسيات والفئات العمرية, حيث وزعت الوزارة ــ خلال مشاركاتها ــ أكثر من "3500" مطبوعة علمية من إصداراتها من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية, إلى جانب توزيع المصحف الشريف بمختلف الأحجام، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتقديم عروض عبر عدسة ثلاثية الأبعاد عن برامج ومنجزات الشؤون الإسلامية في خدمة الكتاب الإسلامي, وأيضا إنجازات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية، للتعريف بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل.// انتهى //10:21ت م0035