رام الله 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطيرة جدًا لأنها تتعامل وفق نموذج قائم على محاولة إيقاع الهزيمة بالفلسطينيين ليستسلموا ثم يرضخوا.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى اعتقال جيش الاحتلال 11 مواطنًا من الضفة بينهم فتيةٌ، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع بقطاع غزة.وأولت صحف الاثنين اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن الإعلان عن تشكيل ما يسمى "لجنة رسم خرائط الضم الاسرائيلية – الأمريكية" يُشكل إمعانًا في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستخفافًا بالمواقف الدولية التي رفضت "صفقة القرن" وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وتماديًا في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.وأوردت أن أقوال وزيرة خارجية السويد آن ليندي "إننا نحتاج إلى حل يسهم فيه الفلسطينيون بشكل مباشر وليس فرض خطة عليهم دون مشاركتهم فيها ".// انتهى //10:22ت م0036