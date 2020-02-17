مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ينطلق بعد غدٍ الأربعاء " الملتقى الأول للمرشدين السياحين بالعاصمة المقدسة " باستضافة من مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة ولمدة أربعة أيام.وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني، أن الملتقى الذي يشارك فيه 500 مرشد ومرشدة سياحيين مرخصين لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جميع مناطق المملكة سيشهد دشين الموقع الإلكتروني للمتلقي، إلى جانب الصفحات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الملتقى يتضمن ورش عمل ومحاضرات علمية وجولات سياحية على المسار التاريخي وزيارات بعض متاحف العاصمة المقدسة.وبين مدني أن اللجنة الميدانية ومجموعة المرشدين بالعاصمة المقدسة المرافقين لضيوف الملتقي أجرت جولات تدريبية في المسار التاريخي لمكة المكرمة إلى جانب المتاحف الخمسة المقرر زيارتها أثناء الملتقى وهي متحف بيت التراث المكي، ومتحف التراث، ومتحف الكردي، ومتحف الروحاء، ومعرض عمارة الحرمين.يُذكر أن الملتقى يقام كل عام بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي ويصادف الـ21 من فبراير من كل عام ، وتحتفي الجمعية بهذه المناسبة سنوياً إذ كان يقام في إحدى المناطق تجمع بعنوان " منتدى المرشدين السياحيين السعوديين "، وعندما حط المنتدى رحاله في مكة المكرمة وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بأن يحول المنتدى إلى"ملتقى" يقام سنويا في مكة المكرمة، على أن يتحول لمنتدى عالمي فيما بعد لذلك يعد الملتقى السنوي للمرشدين السياحي بالعاصمة المقدسة هذا العام 2020 هو الأول، بهدف ترسيخ حب الوطن والولاء لقياداته، وتبادل الخبرات بين المرشدين السياحيين.// انتهى//10:29ت م0039