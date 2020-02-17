القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأصيب عدد من أفراد القوات التركية بجروح اليوم إثر استهداف قوات النظام السوري لنقطة تركية شمال سوريا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفًا مدفعيًا لقوات النظام السوري المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي استهدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما أدى إلى إصابة عدد من القوات التركية، بعضهم في حالة خطرة، مبينًا أن القوات التركية ردت على القصف.// انتهى //10:33ت م0040