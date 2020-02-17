حائل 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأوصت لجنة المقاولات في ‫الغرفة التجارية الصناعية بحائل بإقامة معرض للبناء والتشييد في المنطقة، وحددت اللجنة مطلع سبتمبر القادم موعداً لإقامته وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بمقر الغرفة بحائل.وأوضح رئيس لجنة المقاولات في غرفة حائل محمد بن صالح اللحيدان، أن لجنة المقاولات أوصت بإقامة المعرض والعمل على الترتيبات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه المعارض لها أهداف سامية تخدم المنطقة وتنعش قطاع المقاولات فيها، إضافة إلى إيجاد فرص الاستثمار المتنوعة في قطاع البناء والتشييد بالمنطقة، وكذلك التعريف بشركات البناء والتشييد الموجودة بها وعرض التقنيات والابتكارات التي يمكن أن تقود القطاع نحو التقدم والتطور.وأفاد اللحيدان أن من أهداف إقامة هذا المعرض الذي سيقام خلاله ورش عمل وندوات متنوعة توعوية تهتم بالبناء والتشييد، التعريف بمبادرة تقنية البناء الحديث المعتمدة رسمياً في المملكة، إضافة إلى إمكانية وضع نماذج للبناء الحديث، لافتاً النظر إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من أعضاء الغرفة لمتابعة تنفيذ المعرض، الذي أوصى بتشكيل لجنة فرعية للمهندسين تناقش مع مندوب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل أبرز معوقات توطين قطاع المقاولات.// انتهى //10:34ت م0042