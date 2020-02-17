وادي الدواسر 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسعمدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر, على تسخير الإذاعة المدرسية الصباحية طوال هذا الأسبوع للوحدات الكشفية بالمدارس للتوعية بأهمية البيئة وحمايتها وإنمائها والمحافظة عليها ، ضمن البرامج التثقيفية التي تُنفذها كشافة الإدارة لتفعيل المرحلة الـ 12 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار " بيئتي مسؤوليتي" .وتتناول الموضوعات المقدمة : حماية البيئة في ضوء القرآن الكريم والسنة ، والكلمات التوعوية والمسابقات ، رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسية .// انتهى //10:39ت م0043