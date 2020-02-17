بوتراجايا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسقررت ماليزيا منع دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانيء صينية أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت.وأكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل للصحفيين اليوم أن اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا بالفيروس كانت على متن السفينة التي رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يومًا بدءاً من الأول من فبراير الجاري.// انتهى //10:40ت م0044