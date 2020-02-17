وادي الدواسر 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسدشن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أمس، الحملة الأمنية التوعوية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا التي أطلقتها القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المملكة، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية، بحضور عدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية والأهلية.وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر المقدم عبدالله بن عايض آل هقشة أن الحملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق، وخلق جانب تعاوني لما يخدم السلامة الأمنية والمروية على الطرق الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي .من جهته أشاد محافظ وادي الدواسر بالجهود التي يقوم بها رجال أمن الطرق لحماية المسافرين ومرتادي الطريق، مؤكداً أهمية تلك الحملة في تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.وشارك محافظ وادي الدواسر وعدد من القيادات الأمنية ومديري الدوائر الحكومية في توزيع الهدايا والورود والبروشورات التوعوية على عدد من السائقين.// انتهى //10:45ت م0045