عرعر 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأطلق مكتب التعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، دوري المدارس لكرة القدم الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية, بحضور مساعد مدير تعليم المنطقة عباس صالح العنزي.ويشارك بالدوري 529 فريقًا على مستوى المنطقة ويستهدف الفئة السنية من 12 إلى 18 سنة ، بعدد 5600 طالب مشاركين في البطولة، تقام مبارياتها على سبع ملاعب في مدن عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة .وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي سليمان الحميد أن البطولة تهدف إلى تكوين قاعدة رياضية من الطلاب الموهوبين في كرة القدم تخدم الرياضة السعودية .// انتهى //10:51ت م0046