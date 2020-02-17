طوكيو 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على تراجع، متأثرة بانكماش اقتصادي أسوأ من المتوقع لربع السنة المنتهي في ديسمبر، في حين واصلت المخاوف حيال أثر تفشي الفيروس التاجي.وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.7 في المئة ليصل عند مستوى 23523.24 نقطة، بينما أغلق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا عاى تراجع بنسبة 0.9 في المئة ليصل عند مستوى 1687.77 نقطة.// انتهى //10:54ت م0048