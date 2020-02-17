تونس 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الوضع السياسي الذي تعيشه تونس بعد أن أعلنت حركة النهضة ذات الأغلبية في البرلمان أنها لن تصادق على حكومة إلياس الفخفاخ، وهو ما رأت الصحف أنه وضع تونس أمام خيارين إما استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لمزيد التشاور أو التمسك بنفس الخيارات ومن ثمة الذهاب مباشرة إلى سيناريو حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية.وتناولت صحف الاثنين إعلان مؤتمر ميونخ للأمن تشكيل لجنة دولية لمواصلة التنسيق حول الأوضاع في ليبيا ودعوة أطراف النزاع إلى الالتزام بالتهدئة.وتابعت في شأن يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة تأكيد وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإعلان عن تشكيل ما يسمى لجنة رسم خرائط الضم الإسرائيلية - الأمريكية يُشكل إمعانًا في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستخفافًا بالمواقف الدولية التي رفضت "صفقة القرن".وتناقلت صحف تونس تطورات فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الوفيات 1600 في الصين، في حين أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي مركز انتشار فيروس كورونا فرض حظر على حركة السيارات في أنحاء المقاطعة في محالة لوقف انتشار هذا الفيروس.// انتهى //11:45ت م0069