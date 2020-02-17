سكاكا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بدء أعمال جمعية أصدقاء المرضى بالجوف "منارة"، من خلال تدشين موقعها الإلكتروني.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالجوف رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسن بن علي الشهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الغرفة التجارية بالجوف المهندس ماجد بن معدي الرويلي وعدد من الأعضاء.واستمع سموه من الدكتور الشهراني لشرح عن الجمعية التي تهدف إلى المساهمة في التوعية الصحية والتثقيف الصحي وتقديم العناية الصحية المنزلية للأسر المحتاجة وكذلك تأهيل أفراد المجتمع بطرق الإسعافات الأولية, وتمنى سموه للجميع التوفيق.// انتهى //11:48ت م0071