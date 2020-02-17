الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستنطلق غدًا مباريات الجولة الـ 25 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .ويلتقي الثقبة صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة مع ضيفه حطين صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، يستضيف المجزل الأخير بـ 19 نقطة، مع ضيفه القادسية الثالث برصيد 44 نقطة ، وفي قمة الجولة يلعب فريق الجبلين سابع جدول ترتيب المسابقة بـ36 نقطة مع ضيفه الطائي الـ 11 برصيد 32 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، المباراة التي تجمع بين النجوم الـ 19 برصيد 19 نقطة، مع ضيفه الباطن الرابع بـ 44 نقطة .وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين أحد الثاني برصيد 44 نقطة مع ضيفه الخليج صاحب المركز الـ 15 بـ 27 نقطة في ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.وتستكمل مباريات الجولة بـ5 مواجهات أخرى بعد غد الأربعاء ، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي النهضة السادس برصيد 40 نقطة، مع ضيفه التقدم صاحب المركز الـ 17 بـ 22 نقطة ، وفي ملعب نادي الشعلة بالخرج، يستضيف الكوكب صاحب المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة نظيره البكيرية الخامس بـ 40 نقطة.ويلعب العين المتصدر برصيد 46 نقطة مع مضيفه فريق الجيل الـ 13 بـ 31 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة ، ويستضيف الأنصار في المركز الـ 18 برصيد 20 نقطة، نظيره نجران الذي يحتل المركز الـ 12 بـ 32 نقطة، في مباراة تجمع بينهما على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة .وتختتم مباريات الجولة باللقاء الذي يجمع بين جدة التاسع برصيد 34 نقطة مع ضيفه الشعلة العاشر بـ 32 نقطة، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.// انتهى //11:50ت م0073