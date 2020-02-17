مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسانطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات اليوم، ورشة تحكيم مسابقة معرض جلوب الدولي الافتراضي للعلوم 2020 .وبينت بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مديرة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري أن معرض جلوب الدولي الافتراضي يعد فرصة للطلبة لممارسة المهارات التي تعلموها في البرنامج حيث يمنحهم الفرصة في اكتشاف مهاراتهم واختبار قدراتهم في البحث العلمي، كما يمنحهم الفرصة من جهة أخرى في صقل مواهبهم العلمية والتوسع في مداركهم الذهنية وذلك من خلال تواصلهم مع الأكاديميين المختصين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.وأشارت إلى أن مثل هذه المناسبات والمنافسات العلمية تعد المحك الحقيقي لنواتج التعلم فمن خلالها يمكننا متابعة قدرات الطلاب والطالبات المعرفية المهارية ومستواهم التحصيلي واكتشاف مواطن قوتهم التعليمية.ويقدم في المسابقة 11 بحثاً علمياً منها 6 أبحاث من الثانوية الثانية وبحثين من الثانوية الـ 45 وبحثاً من الثانوية الـ 24 رابعة وبحثين من المتوسطة الـ 18 ،فيما سيتم تحكيمها من 10 أكاديميات من جامعة أم القرى وفق معايير تحكيم البحث العلمي.ويقام معرض جلوب الدولي الافتراضي للعلوم 2020 على شبكة الإنترنت وعلى الطالبات استخدام البيانات التي قمن بإدخالها في قاعدة بيانات جلوب بالتعاون مع أحد الأكاديمين المختصين.// انتهى //11:50ت م0074