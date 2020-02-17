الجزائر 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمام محافظي المناطق على ضرورة الاهتمام بانشغالات المواطنين وتغيير أوضاعهم المعيشية، محددًا لذلك مهلة عام واحد.وأشارت إلى مشاركة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في اجتماع ميونخ حول الأزمة الليبية، مبينةً أن بوقادوم جدد دعوة الجزائر لطرفي النزاع في ليبيا للحوار للتوصل لتسوية سياسية.واهتمت صحف الجزائر بالانسداد القائم في تونس على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، مشيرةً إلى تدخل الرئيس قيس سعيد بالدعوة إلى ترك الحسابات الحزبية جانبًا وتغليب مصالح الوطن والشعب التونسي.// انتهى //11:53ت م0077