الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الرياض تقديم خِدماتها للرجال والنساء في ثلاثة مواقع، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية , ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الخدمات للرجال في مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لمدة أربعة ايام , فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة مرات لمدة يومين.وتعنى الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //11:55ت م0078