المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, برنامجها التوعوي "أكمَل الجود" للحثّ على العطاء وتحقيق الخير للآخرين وذلك في المصليات النسائية بالمسجد النبوي.واستهدف البرنامج روّاد المسجد النبوي من خلال استقبالهم والترحيب بهم, وتقديم درس توعوي تضمن معنى الإيثار وآثاره على النفس والمجتمع, واستعراض بعض صور الإيثار التي حضّ عليها الإسلام.// انتهى//12:18ت م0080