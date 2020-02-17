بيروت 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسزار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالإنابة كريستيان ساوندرز اليوم مخيم عين الحلوة، برفقة وفد من الوكالة، مطلعًا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالمخيم.وجاءت الزيارة ، ضمن زيارته الرسمية إلى لبنان تستمر ثلاثة أيام، وهي الزيارة الأولى لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ تسلمه لمهامه بالإنابة خلفًا للمفوض العام السابق بيير كرينبول مطلع العام الحالي، والأولى لمخيم عين الحلوة.والتقى المفوض العام ساوندرز خلال جولته قيادات وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية، وقام بزيارة إلى المؤسسات التربوية والصحية التابعة لـ (الأونروا) بالمخيم ، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة الظروف المعيشية والإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عامة وعين الحلوة خاصة وسير عمل وكالة (الأونروا) داخل المخيمات.// انتهى //13:21ت م0108