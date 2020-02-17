الكويت 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر16 نقطة ليبلغ مستوى 8ر6189 نقطة بنسبة 26ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر169 مليون سهم جرت من خلال 6490 صفقة نقدية بقيمة 7ر24 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 11ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4835 نقطة عبر كمية أسهم بلغت 130 مليون سهم جرت عبر 3723 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6873 نقطة بنسبة 36ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 9ر39 مليون سهم جرت عبر 2767 صفقة بقيمة 9ر18 مليون دينار.// انتهى //13:29ت م0112